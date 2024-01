Ancona, rubano oltre 100 prodotti da un negozio e fuggono in auto: nei guai quattro persone

A segnalare il furto il titolare dell'esercizio commerciale. Nei guai tre donne e un uomo, tutti di origini rumene. Per loro emesso un Foglio di via obbligatorio

ANCONA – I poliziotti sono intervenuti negli scorsi giorni in un esercizio commerciale nei pressi di via Flaminia dopo che il titolare del negozio aveva segnalato un furto consumato all’interno.

Giunti sul posto gli operatori appuravano che tre donne, dopo aver guadagnato l’uscita, si erano allontanate a bordo di una vettura condotta da un uomo che le attendeva nel parcheggio esterno. Il titolare riferiva ai poliziotti che le tre donne, dopo essersi trattenute un po’ di tempo all’interno del negozio si dirigevano verso le casse, pagavano due prodotti e successivamente guadagnavano l’uscita, oltrepassando le barriere antitaccheggio che suonavano. L’uomo immediatamente le inseguiva ma le tre, dandosi alla fuga, raggiungevano rapidamente la vettura sulla quale salivano facendo perdere le loro tracce. L’ammanco complessivo risultava essere quantificabile in circa 140 prodotti per un valore di oltre 2.000 euro.

A seguito delle attività condotte dalla Questura i quattro soggetti, tutti di origine rumena, di età compresa tra i 20 ed i 35 anni e già gravati da precedenti specifici sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

In mattinata il Questore di Ancona, all’esito di attività istruttoria, ha emesso nei confronti dei quattro la misura di prevenzione del F.V.O. con il quale ordina loro di allontanarsi dal Comune diffidandoli dal farvi ritorno per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.