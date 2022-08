Ancona, rubano birra al supermercato: deferiti all’Autorità Giudiziaria

ANCONA – Nel pomeriggio del 6 agosto, il personale della Squadra volante è intervenuta in Via Giordano Bruno presso la COOP su segnalazione di un addetto alla vendita del supermercato in quanto erano state fermate due persone all’uscita di quell’esercizio commerciale dopo che le stesse avevano asportato alcuni articoli alimentari.

Agli Agenti il segnalante denunciava il comportamento illecito tenuto dalle due persone da lui fermate, già viste altre volte in quel supermercato, una volta presso la cassa, mentre uno terminava le operazioni di pagamento solo di una birra e due lattine, l’altro gli si accodava tenendo in mano un cartone integro contenente 15 bottiglie di birra seguendolo nell’uscita come se nulla fosse.

Le persone fermate, due cittadini comunitari, accompagnate presso gli Uffici della Questura per essere meglio identificate, venivano deferite all’Autorità Giudiziaria. Di seguito verranno valutate le loro posizioni sul territorio italiano.

Verso le ore 4 di domenica 7, il personale della Squadra volante , su disposizione della sala Operativa, interveniva in Zona Piano per ripetute segnalazioni di schiamazzi e musica ad alto volume. Il personale operante nel verificare l’alto volume della musica ne individuava la fonte di provenienza, un’abitazione privata. Alla proprietaria, una cittadina comunitaria, che era in compagnia di altri conoscenti, veniva intimato di interrompere la diffusione della musica per non creare disturbo alla riposo del vicinato. Ciò che lei faceva.

Dopo circa mezz’ora, il personale della Squadra Volanti ritornando sul luogo, verificavano che la predetta cittadina comunitaria, senza alcun riguardo per il riposo, in considerazione dell’ora tarda, del proprio vicinato, aveva nuovamente ripristinato la diffusione della musica ad alto volume, udibile da un parcheggio situato nei pressi. Pertanto, in considerazione della condotta tenuta dalla signora, veniva dopo essere stata identificata, deferita all’Autorità Giudiziaria.