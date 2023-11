Ancona, ruba tre bottiglie di scotch: denunciato 35enne

L'uomo, un italiano di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine è entrato in un supermercato in via Giordano Bruno nel capoluogo dorico

ANCONA – Nella serata di ieri, 2 novembre, verso le ore 19 circa, gli operatori della Polizia intervenivano all’interno di un esercizio commerciale di via Giordano Bruno a seguito della segnalazione di furto consumato.

In particolare, un uomo, italiano di circa 35 anni, gravato da precedenti giudiziari, entrava all’interno di un supermercato di via Giordano Bruno e, dopo essersi aggirato tra le varie corsie, raggiungeva quella adibita alla vendita degli alcolici. Qui, presumendo di non essere visto da nessuno, si avvicinava ad uno scatolone poggiato a terra e asportava 3 bottiglie di scotch per un valore totale della merce di circa 40 euro. L’uomo nascondeva la refurtiva all’interno dello zaino che indossava per poi dirigersi verso le casse, uscendo repentinamente dalla corsia senza acquisti, convinto di non essere intercettato. La guardia giurata presente all’ingresso, notato l’uomo, lo fermava ed attendeva l’arrivo della polizia.

L’uomo, all’arrivo dei poliziotti, ammetteva di aver sottratto la merce al fine di poterla rivendere in strada in cambio di qualche euro.

Gli operatori di polizia, dopo aver identificato l’autore del furto, riconsegnavano la merce al titolare dell’esercizio commerciale e conducevano presso gli uffici di via Gervasoni l’uomo, il quale veniva deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 624 c.p.