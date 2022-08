Ancona, ruba al Tabacchi in centro: individuato dalla Polizia

Un algerino 65enne, entrato nell'esercizio chiedendo del bagno, aveva sottratto 12 stecche di sigarette, ricavando dalla vendita poco più di 140 euro. Denunciato, sono in atto le procedure per l’espulsione

ANCONA – Si comunica che personale della Polizia di Stato, a seguito di attività investigativa finalizzata all’individuazione dell’autore di furto di sigarette commesso nella tarda mattinata del 2 agosto, presso un noto esercizio commerciale del centro, ha individuato e condotto negli uffici della Questura, un cittadino algerino del ’56.

L’uomo, dopo essere entrato nel pubblico esercizio, chiedeva al personale preposto dove fosse collocato il bagno ma, in realtà, invece di usarlo, si intrufolava nei magazzini ed asportava 12 stecche di sigarette. Una volta uscito dal locale, faceva perdere le sue tracce allontanandosi indisturbato per le vie cittadine.

Personale della Squadra Mobile, dopo aver ricostruito la dinamica degli eventi, nella giornata di ieri, rintracciava l’autore del furto in via XXIX Settembre. L’uomo veniva condotto negli uffici della Questura dove ammetteva le proprie responsabilità, dichiarando di aver venduto le stecche di sigarette e monetizzato il ricavato e consegnando spontaneamente ai poliziotti la somma di 142 euro ricavata dall’illecita vendita.

L’autore dei fatti veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di furto aggravato ed inottemperanza all’ordine di espulsione emesso dal Questore di Gorizia al quale risultava sottoposto dal maggio 2022. Allo stato sono in atto le procedure per procedere anche all’espulsione del soggetto.