Ancona, ruba scarpe in un negozio: 21enne tunisino arrestato

Il furto in un negozio in via Albertini. I poliziotti sono riusciti ad acciuffare un ladro di scarpe e lo hanno arrestato per rapina in concorso

ANCONA – Un 21enne tunisino con pregiudizi per reati contro il patrimonio, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dal personale delle Volanti della Questura di Ancona per rapina in concorso. L’arresto ieri mattina dopo che il titolare di un negozio in via Albertini, ad Ancona, aveva segnalato di aver scovato l’autore di un furto commesso nel suo esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, raggiunto il parcheggio del negozio hanno notato un uomo che indossava un cappotto e un pantalone della tuta nero, che si allontanava verso via Albertini, inseguito dal negoziante e dall’addetto all’antitaccheggio.

Gli agenti sono però riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza all’interno della vettura di servizio. Il negoziante a questo punto ha raccontato ai poliziotti che pochi minuti prima una delle dipendenti aveva notato due soggetti intenti a provare delle scarpe in esposizione, dei quali non era riuscita a vedere i volti poiché coperti da un terzo individuo che cercava di nasconderli.

Poco dopo la stessa dipendente aveva notato che in tre scatole di scarpe c’erano calzature usate e di marca diversa da quella che avrebbero dovuto contenere, insieme a placche antitaccheggio visibilmente forzate. Avvertito il responsabile del negozio si è recato verso l’uscita per rintracciare gli autori del furto e a questo punto aveva notato due giovani che indossavano un paio di scarpe di colore nero e un paio di scarpe di colore bianco e grigio all’apparenza nuove di zecca e corrispondenti a quelle mancanti dalle scatole.

I due però erano riusciti a superare la barriera casse e si erano diretti rapidamente verso l’uscita. Gli addetti del negozio però li avevano fermati chiedendo spiegazioni sulla provenienza delle scarpe indossate, ma questi avevano spintonato sia il titolare del negozio che l’addetto antitaccheggio, facendo cadere i due, uno dei quali ha sbattuto la mano destra contro un espositore.

Uno dei due è riuscito a mettersi in fuga, mentre il 21enne è stato bloccato nel parcheggio e accompagnato in Questura dove è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e tratto in arresto.