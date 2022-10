Ancona, ruba un portafoglio al bar. Riconosciuto e denunciato

L'uomo è stato riconosciuto dal titolare di un locale come l'autore del furto del portafoglio del padre. Si tratta di un 62enne italiano denunciato dalla Volante

ANCONA – Un 62enne italiano è stato denunciato per furto dopo aver rubato un portafogli lasciato incustodito in un bar nel quartiere Grazie di Ancona. Nel tardo pomeriggio di giovedì alla Sala Operativa della Questura di Ancona era arrivata la segnalazione da parte del titolare di un esercizio commerciale il quale aveva riferito di aver riconosciuto un uomo che due giorni prima si era reso responsabile del furto di un portafoglio appartenente a suo padre.

Una volta sul posto gli operatori delle Volanti rintracciavano l’uomo, identificato per un cittadino italiano di 62 anni. Fermato è stato riconosciuto dal titolare dell’esercizio commerciale alla presenza degli agenti quale protagonista del furto del portafoglio di suo padre avvenuto due giorni prima, il 25 ottobre.

Il padre aveva lasciato incustodito in un tavolino all’esterno del bar il suo borsello con all’interno il portafoglio contenente diversi documenti di riconoscimento e una piccola quantità di denaro. Dalla visione delle videoregistrazioni delle telecamere presenti nell’esercizio commerciale si vedeva che l’uomo fermato si era avvicinato al borsello incustodito e dopo aver controllato il suo interno, si era impossessato del portafoglio occultandolo all’interno della giacca e si era allontanato.

Gli agenti hanno accompagnato il soggetto in Questura e all’atto della perquisizione hanno rinvenuto all’interno della borsa indossata dall’uomo una forbice-cesoia in ferro della quale non riusciva a giustificare il porto, la quale è stata posta sotto sequestro.

Sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, il 62enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto e di porto di armi o di oggetti atti ad offendere.