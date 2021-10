Ancona: ruba champagne, arrestato e subito liberato

ANCONA – Sorpreso a rubare champagne in un supermercato lo perquisiscono e lo trovano anche con la droga. È successo ieri, al Piano, dove i carabinieri del Poggio hanno arrestato un 37enne di origine nigeriana per furto. I militari si trovavano vicino al negozio di alimentari in corso Carlo Alberto quando lo straniero è stato visto fare il furto da un addetto alla sicurezza. Sono stati quindi chiamati i carabinieri che si trovavano nelle vicinanze.

Il 37enne è stato così sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, oltre alla refurtiva, subito restituita agli aventi diritto, anche un involucro contenente circa 4 gr di eroina. L’uomo è stato così dichiarato in stato di arresto e rimesso subito in libertà, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona dove nelle prossime ore sarà sottoposto alla convalida.