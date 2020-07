Ancona, ruba catenina con la tecnica dell’abbraccio: nei guai 19enne

Il furto è avvenuto alla fermata dell'autobus in via Da Vinci. La "vittima" è un uomo di 77 anni: la ladra una giovane donna che è stata poi segnalata all'Autorità giudiziaria

ANCONA – Lei lo abbraccia ma lui non si trova più la catenina d’oro al collo. Ancora una vittima per la “tecnica dell’abbraccio”: questa volta è un uomo di 77 anni la vittima del furto. L’uomo, lo scorso 28 giugno, mentre si trovava alla fermata dell’autobus in via Da Vinci, è stato avvicinato da una donna che lo ha abbracciato sostenendo di conoscerlo.

Il gioco è fatto: l’anziano, sebbene abbia allontanato subito la donna, rientrato a casa si è accorto che la catenina in oro che aveva al collo era sparita. Poco meno di quindici giorni dopo i Carabinieri della Compagnia di Ancona, individuano una 19enne, di etnia rom, già nota alle forze dell’ordine per precedenti in materia di furti.



I militari della Stazione di Collemarino, grazie alla descrizione effettuata dall’uomo, incrociando i vari dati acquisiti attraverso la scrupolosa visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno ripercorso i movimenti della donna e immortalato il suo volto, al quale è stato poi dato un’identità certa.



In attesa di vagliare le responsabilità della giovane per altri casi simili denunciati in quest’ultimo periodo in città e nei centri vicini, la 19enne è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per furto con destrezza.



I carabinieri raccomandano ai cittadini di prestare sempre attenzione a quei soggetti sconosciuti che cercano il contatto fisico, soprattutto se si portano addosso oggetti di valore o il portafogli.