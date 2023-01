Ancona, ruba dall’auto in sosta di un assessore: 25enne ai domiciliari

ANCONA – Gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare disposta dalla Sezione Penale del Tribunale di Ancona, nei confronti di una 25enne italiana, già sottoposta all’Obbligo di Presentazione alla P.G. dal novembre scorso, sostituita con quella custodiale degli Arresti Domiciliari.

Nel novembre del 2022, in realtà, la giovane era stata tratta in arresto dalla volante dorica nel quartiere Piano di questo capoluogo in quanto colta nella flagranza del reato di furto aggravato commesso sull’autovettura di proprietà di un assessore del Comune di Ancona.

Nella tarda serata del 24 novembre 2022, infatti, l’amministratore locale era stato convocato in quel rione dai Vigili del fuoco per una verifica sismica di un immobile ed aveva lasciato regolarmente in sosta il proprio veicolo. La giovane veniva trovata in possesso della refurtiva trafugata dall’auto che veniva prontamente restituita all’assessore. A seguito dell’udienza di convalida il Tribunale di Ancona emetteva nei confronti della giovane la misura cautelare non custodiale dell’Obbligo di Presentazione alla P.G.; tuttavia, l’indagata non si è mai presentata presso gli uffici della Questura per ottemperare all’obbligo imposto.

All’esito della nuova segnalazione da parte della Questura, la Sezione Penale del Tribunale di Ancona aggravava la misura cautelare disponendo che la donna venisse collocata agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.