Rt e incidenza settimanale in flessione, le Marche si confermano bianche

L'indice Rt passa da 0,81 a 0,75, mentre l'incidenza settimanale dei casi positivi scende da 11.9 a 6.9. Merito della vaccinazione che ha messo in sicurezza 419.424 over 60 con la somministrazione della prima dose

ANCONA – Continua a flettere nelle Marche l’incidenza settimanale dei casi positivi al covid-19. Le Marche confermano dunque numeri da zona bianca anche questa settimana, complice la vaccinazione che ha messo in sicurezza 419.424 over 60, la fascia della popolazione che risente maggiormente degli effetti più gravi della malattia, con la somministrazione della prima dose e con una percentuale di adesione alla campagna vaccinale dell’86,9%.

Il tasso cumulativo settimanale di incidenza dei casi positivi su 100mila abitanti è sceso a quota 6.9, mentre la settimana scorsa era a 11.9. In flessione anche l’indice Rt, che questa settimana si attesta a 0,75, mentre una settimana fa era a 0,81. Le Marche sono entrate in zona bianca lunedì 21 giugno, una fascia di rischio che resta confermata anche per i prossimi sette giorni.

Anche la pressione sulle strutture ospedaliere si è ridotta notevolmente nelle ultime settimane. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva scende dal 4% al 3%, 1 punto percentuale in meno rispetto alla scorsa settimana. Bene anche in area non critica dove l’occupazione dei posti letto è scesa dal 4% al 3%, 1 punto percentuale in meno rispetto a sette giorni fa.

Il punto sulla vaccinazione

Nelle Marche ad oggi – 25 giugno – sono 1.234.901 le dosi di vaccino contro il covid complessivamente somministrate, su 1.366.932 consegnate, un 90,34%. Le prime dosi sono 843.120, mentre i richiami sono arrivati a quota 391.781.

Le somministrazioni di vaccino inoculate nell’ultimo giorno hanno raggiunto quota 13.876.

L’86,06% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale, il 49,60% nella fascia 70-79 anni, il 40,01% delle persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni.

Nella fascia 50-59 anni ad aver completato la vaccinazione con la seconda dose è il 26,14% delle persone, una percentuale di copertura, quella del richiamo, che tra i 40 e i 49 anni scende ulteriormente fermandosi al 17,46%.

Nella fascia 30-39 anni ad aver ultimato il ciclo vaccinale è il 14,93% delle persone, l’11,49% degli over 20 anni ha avuto anche il richiamo, mentre tra i 12 e i 19 anni hanno ricevuto anche la seconda dose l’1,15% degli adolescenti e dei ragazzi marchigiani.