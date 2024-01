Ancona, rovesciano i cassonetti dell’immondizia e scappano in auto alla vista degli agenti: nei guai 2 persone

ANCONA – Le Volanti intervenivano nella tarda serata di ieri, 2 gennaio, alle ore 23 circa, in via Veneto. Qui venivano segnalati due soggetti che capovolgevano i cassonetti dell’immondizia lungo la strada, urlando a squarciagola. I poliziotti, giunti sul posto, individuavano i due, che, saliti su una vettura, tentavano di scappare alla vista del personale, urtando ripetutamente una scalinata. Il personale procedeva dunque al controllo e il conducente, che appena sceso dall’auto, cadeva rovinosamente a terra, essendo ubriaco.

Immediatamente il soggetto assumeva un atteggiamento oppositivo ed ingiurioso nei confronti degli operatori, rivolgendo loro parole volgari.

Portati in Questura per il controllo risultavano essere: il conducente, un tunisino del 1992 e il passeggero un marocchino del 1995, entrambi residenti a Falconara Marittima e gravati da precedenti.

Al termine delle operazioni di rito il conducente veniva deferito all’A.G. ai sensi dell’art. 186 del C.D.S. e dell’art. 341 bis in stato di libertà, lasciando gli uffici alle ore 01.35.

Dopo circa venti minuti si ripresentava al Corpo di Guardia della Questura inveendo contro il personale addetto alla vigilanza e simulando con il corpo atti sessuali, fin quando, dopo aver sputato sul citofono esterno si allontanava. Dopo alcuni minuti, continuando ad inveire, si presentava al cancello esterno, dove veniva recuperato da una vettura in transito.

Il Questore di Ancona, considerando la personalità del soggetto e valutati i precedenti specifici per reati contro la Persona ed il patrimonio emetteva in data odierna nei suoi confronti un provvedimento di F.V.O. da Ancona, per un anno, intimandogli di non fare ritorno nel capoluogo dorico, senza preventiva autorizzazione dell’Autor