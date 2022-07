Ancona rovente con Sabrina Salerno, Sandy Marton e la tiktoker da migliaia di follower Martina Strazzer

ANCONA – Riviera del Conero bollente, Portonovo vip nel primo fine settimana di luglio. Quello appena trascorso, infatti, è stato uno dei più caldi fine settimana estivi per la città di Ancona, anche dal punto di vista delle visite…

Già, perché a baciare il capoluogo regionale, oltre a Martina Strazzer, giovane tiktoker (classe 2000) da migliaia di follower, ci sono stati anche (e soprattutto) Sabrina Salerno e Sandy Marton. Sì, avete capito bene, quella di Boys boys boys e di Siamo donne e il biondo di People from Ibiza.

Le due icone degli anni Ottanta sono state ospiti di una serata organizzata da uno degli hotel della baia di Portonovo. Intanto, al largo della Riviera adriatica, una marea di barche ha salutato l’estate: yacht, piccoli natanti, barche a vela e gommoni.

Non solo barche da escursioni organizzate, chiaramente, ma pure imbarcazioni private di chi sceglie di trascorrere in acqua calde giornate roventi.

Basta digitare su Instagram l’hastag #Ancona per vedere le centinaia di stories (così si chiamano i contenuti multimediali visibili solo per una giornata sui social, ndr) che immortalano la città vista dal mare e da ogni angolo.

Non ha perso l’occasione di farlo neanche Martina Strazzer, un’influencer molto popolare su Tik Tok e Instagram. Strazzer si definisce fondatrice di un proprio brand di «gioielli», come d’altronde è in voga oggi per i giovani influencer. Al momento, conta 298mila followers su Instagram e 1milione su TikTok, dove posta video divertenti e creazioni varie. Una piccola Chiara Ferragni in erba, insomma.

Lei ha scelto il Conero per una gita su un gommone in compagnia di amici, stando a quando appare sulla sua pagina social: «Ciao amici siamo tantissimi» – ha scritto su Instagram, immortalando in un breve filmato le tante barche da cui era circondata al largo di Portonovo, tra il Conero e il Passetto.