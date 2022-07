Ancona, rompe la vetrata ed entra nel negozio. Arrestato 30enne per furto

ANCONA – Nella serata di sabato 16 luglio, alle 23.30 circa, la sala operativa della Questura di Ancona veniva allertata da un cittadino – residente in via De Gasperi – che dopo aver udito un frastuono di vetri infranti si affacciava alla finestra della sua abitazione e notava un ragazzo introdursi all’interno del negozio antistante.

Il residente dichiarava di vedere chiaramente il soggetto, il quale aveva addirittura acceso le luci del locale, e ne forniva una accurata descrizione relativa all’abbigliamento. Lo stesso veniva visto girare e frugare nel negozio per poi allontanarsi. Il residente, di prezioso ausilio, restava in contatto telefonico per tutto il tempo dell’attività d’intervento e continuava a fornire indicazioni in merito agli spostamenti del ragazzo.

Gli uomini delle volanti si portavano prontamente sul posto e notavano un soggetto che si allontanava velocemente da via De Gasperi che corrispondeva alla descrizione data dal segnalante.

Gli agenti, dopo un inseguimento, raggiungevano il fuggitivo che, una volta fermato, consegnava i soldi sottratti e ammetteva di aver rotto le vetrate per introdursi nel negozio, mostrando delle lacerazioni della pelle ancora sanguinanti e compatibili con l’attraversamento del foro realizzato sulla porta a vetro per entrare nel locale.

Il soggetto – un ragazzo italiano di 30 anni già noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – veniva arrestato per il reato di furto aggravato ai danni dell’esercizio commerciale.

Nella giornata odierna l’Autorità Giudiziaria procedeva a convalidare l’arresto e lo sottoponeva alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.