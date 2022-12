Ancona, rompe tutto e minaccia di dar fuoco a una bombola di gas. Notte movimentata a Vallemiano

A dare in escandescenza un 46enne di origine marocchina, sul posto le Volanti della Polizia, vigili del fuoco e Croce Gialla

ANCONA- Notte agitata nella zona di Vallemiano, dove intorno alle 3 forze dell’ordine, sanitari e vigili del fuoco sono dovuti intervenire per riportare alla calma un 46enne di origine marocchina che, dopo aver rotto i mobili di casa e poi, con un bastone, le finestre del condominio dove risiede, ferendosi alle mani, rientrato nel suo appartamento minacciava di dar fuoco a una bombola di gas.

Intervenuti sul posto la Polizia con tre Volanti, vigili del fuoco, automedica e Croce Gialla di Ancona, dopo una lunga trattativa si è riusciti a convincere l’uomo a salire in ambulanza per accompagnarlo al pronto soccorso di Torrette, dove l’esagitato si è scagliato contro il personale medico e infermieristico fino a che, sedato, non è stato riportato alla calma.