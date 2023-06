ANCONA – Due donne di etnia rom sono state denunciate e sottoposte alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona per due anni, dopo essere state sorprese, ieri mattina (24 Giugno), ad aggirarsi in via Colleverde con fare sospetto. Il loro atteggiamento ha insospettito i residenti che, notandole aggirarsi per i condomini come a controllare le abitazioni, hanno lanciato l’allarme al numero unico 112 chiedendo un controllo da parte delle volanti.

Immediato l’intervento dei poliziotti delle volanti della Questura di Ancona, che hanno rintracciato le due donne – rispettivamente di 26 e 22 anni – che si aggiravano per il quartiere. Sono state identificate e sottoposte a controllo, risultavano essere cittadine croate, attualmente domiciliate a Pescara e indosso avevano strumenti atti allo scasso, che sono stati sequestrati. Sono state pertanto denunciate per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, le due donne sono state messe a disposizione dell’ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine che a seguito di un’apposita istruttoria, ha elaborato due provvedimenti di fogli di via obbligatori dal comune di Ancona. Le misure disposte dal Questore Capocasa hanno ordinato alle stesse di rientrare immediatamente nel Comune di residenza abituale, dove dovranno presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore, con divieto di tornare ad Ancona per due anni.