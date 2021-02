Rogo a Marina Dorica, bruciano capanni di rimessaggio

ANCONA – Incendio a Marina Dorica ad Ancona. Il rogo che è divampato intorno alle 21,50 di questa sera al porto turistico, sta interessando una serie di capanni utilizzati per il rimessaggio di materiale e imbarcazioni.

A bruciare una area di estensione pari a 200 metri quadrati che si trova nei pressi del Ristorante “Gli amici del Mare”, in via Mattei. Non si segnalano i feriti, ma a quanto si apprende sono stati interessati dal rogo due capanni privati, mentre un terzo è andato parzialmente incendiato. Quest’ultimo era utilizzato per la ricarica dei piccoli veicoli elettrici usati all’interno del porticciolo.

I Vigili del Fuoco di Ancona, al lavoro con 8 mezzi, inclusa la motonave, le squadre nautiche e di terra, e la Guardia Costiera, sono riusciti a circoscrivere le fiamme e l’incendio è sotto controllo.