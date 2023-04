Ad Ancona si riuniscono i presidenti e i direttori delle Anci regionali italiane

ANCONA – Anci Marche ospita ad Ancona la Conferenza dei presidenti, direttori e segretari delle Anci regionali italiane presieduta dalla coordinatrice nazionale Valeria Mancinelli. Dal 2018 il Coordinamento Nazionale fa capo ad Anci Marche che ha svolto l’attività in stretta collaborazione con Anci Nazionale, in uno dei periodi più delicati della storia dell’Associazione dei Comuni.

Terremoto dell’Italia Centrale, pandemia, accoglienza immigrati extracomunitari e dall’Ucraina, Pnrr ed altro i temi che saranno affrontati e che hanno visto «le Anci regionali portare a compimento tutti gli impegni assunti attraverso una collaborazione sinergica la cui direzione è stata curata da Marcello Bedeschi». L’appuntamento è per domani martedì 4 aprile ad Ancona dove si incontreranno le rappresentanze di tutte le Anci Regionali, convocate in riunione plenaria dalla coordinatrice della Conferenza dei Presidenti Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona.

Il programma della giornata che si concluderà con gli interventi in videocollegamento del presidente di Anci Antonio Decaro, Sindaco di Bari, di Enzo Bianco presidente del Consiglio Nazionale Anci e di Veronica Nicotra, segretaria generale di Anci, prevede tre differenti sessioni tematiche: il ruolo stesso del Coordinamento Nazionale, il lavoro svolto sulle tematiche di rilievo nazionale e il dibattito e il confronto tra i presidenti e i direttori presenti in una tavola rotonda conclusiva della riunione plenaria.



La riunione di Ancona è stata promossa ad Ancona su proposta di tutte le Anci Regionali anche per ringraziare Anci Marche per il costante servizio svolto nel periodo di responsabilità del coordinamento che si concluderà con il termine del mandato da sindaco di Valeria Mancinelli.

La presenza delle delegazioni di tutte le Anci regionali sarà anche l’occasione per due informative, l’una relativa al problema della denatalità in Italia a cura di Adriano Bortignon, presidente Nazionale del Forum e l’altra sul tema relativo ai patti territoriali (gemellaggi) tra comuni italiani e comuni Ucraini che sarà svolta da Angelo Moretti portavoce del Mean (Movimento Europeo di Azione non Violenta).