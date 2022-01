Ancona, ritrovato scooter rubato quasi otto anni fa

A ritrovarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Ancona. I militari della Stazione di Ancona Brecce Bianche, nella giornata di ieri hanno scorto il motociclo in via Cambi durante un servizio perlustrativo

ANCONA – È stato ritrovato ieri ad Ancona uno scooter rubato nel capoluogo quasi otto anni fa. A ritrovarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Ancona. I militari della Stazione di Ancona Brecce Bianche, nella giornata di ieri hanno scorto il motociclo in via Cambi durante un servizio perlustrativo.

Il mezzo, a margine della carreggiata, ha attratto l’attenzione dei militari in quanto nonostante fosse in ottime condizioni era stranamente impolverato, quasi come se fosse stato appena disseppellito dopo un lungo periodo trascorso all’interno di qualche rimessa.

Si tratta di uno scooter Aprilia Sportcity, che era stato rubato ad Ancona nel settembre del 2014 da un’officina alla Baraccola. I carabinieri hanno dunque rintracciato il proprietario, un 61enne del posto, rimasto incredulo nel rivedere il suo motociclo. Precipitatosi sul posto per recuperare il mezzo, l’uomo ha spiegato ai carabinieri che lo scooter era stato rubato da una officina dove lo aveva portato per eseguire dei controlli tecnici.

Toccherà ora ai militari della Stazione di Ancona Brecce Bianche stabilire come il mezzo fosse giunto sul luogo del rinvenimento: sono in corso indagini per risolvere il mistero.