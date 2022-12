Ritardi del linguaggio, screening gratuito della Fondazione Ospedale Salesi Onlus per bambini tra 18 e 36 mesi

ANCONA – Individuare precocemente i primi segni di problematiche nell’acquisizione del primo linguaggio per intervenire tempestivamente e sostenere lo sviluppo armonico delle abilità comunicative dei bambini. Sono gli obiettivi del “Progetto di prevenzione nei ritardi di linguaggio” promosso dalla Fondazione Ospedale Salesi Onlus in collaborazione con il Centro Mosaico e il Comune di Ancona.

Il progetto prevede uno screening gratuito per i bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi, residenti nel Comune di Ancona iscritti ai nidi comunali o seguiti dai pediatri del bacino di Ancona, aderenti all’iniziativa. progetto. «Lo Screening – spiega il presidente della Fondazione Salesi Antonello Maraldo – si inserisce in quel fiorire di iniziative che la Fondazione Salesi ha attuato da quando ha come direttore la professoressa Laura Mazzanti, che ha sempre operato in ambito sanitario come ordinario dell’Università Politecnica delle Marche».

Il Centro Mosaico evidenzia che si tratta di un progetto volto a valorizzare «la dimensione della prevenzione, nella convinzione che una precocità d’intervento sia centrale per una buona riuscita di un progetto di educazione e riabilitazione al linguaggio e non solo».

Al centro del progetto, aggiungono, «viene posto il benessere comunicativo ed emotivo-relazionale tra il bambino e le sue figure di riferimento. Infatti, come ampiamente dimostrato, lo stile comunicativo-linguistico dei genitori e la sintonizzazione affettivo-relazionale con il proprio bambino rivestono un ruolo cruciale nel suo sviluppo».