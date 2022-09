Non ha il piano di emergenza e di evacuazione, licenza sospesa a un ristorante a Portonovo

ANCONA – Non aveva il piano di emergenza e di evacuazione, per questo per un ristorante a Portonovo è scattata la sospensione dell’attività. La Squadra Amministrativa della Questura di Ancona ha controllato, insieme alla Polizia Locale, ufficio commercio, e all’Ispettorato del Lavoro, alcuni pubblici esercizi in zona Portonovo.

Tra i locali controllati, un ristorante è risultato sprovvisto del piano di emergenza ed evacuazione che insieme al documento di Valutazione de Rischi, è obbligatorio per la sicurezza del personale dipendente e dei clienti in coso di pericolo.

Inoltre, è scattata anche la sanzione di 2.500 euro, mentre l’ispettorato del lavoro ha chiesto documentazione relativa alle posizioni contrattuali dei 24 dipendenti.

Operazione Estate in Sicurezza

I poliziotti

Nella giornata di oggi, invece ad Ancona, in Piazza IV Novembre, la Questura ha allestito un gazebo per raccontare alla cittadinanza il lavoro svolto dalla Polizia di Stato, illustrando le iniziative di prossimità, tra le quali spicca “Estate insieme in sicurezza” disposta dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, per il controllo del territorio nel periodo di maggiore affluenza turistica, che ha visto i poliziotti anche nei lidi balneari.

Oltre al personale della Questura era presente il personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica delle Marche e dell’Abruzzo, che ha illustrato ai cittadini e turisti le preziose attività di indagine e repertazione, grazie anche alla presenza sul posto del loro veicolo Fullback di pronto intervento per il sopralluogo sulle scene dei delitti.

Specializzata anche la presenza del Compartimento di Polizia Stradale con il suo Ufficio Mobile, dedicato al servizio di vigilanza stradale e autostradale, nonché per attività di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti, penali e amministrativi. Il tutto, grazie all’ausilio di strumenti e tecnologie all’avanguardia che sono stati illustrati anche ai più piccoli.

In spiaggia, al Passetto, arrivano gli acquascooter della Polizia di Stato, impiegati nelle operazioni di pronto intervento in situazioni d’emergenza in mare nonché in attività di controllo e sicurezza. Determinante la partecipazione della Croce Rossa, intervenuta all’evento con un proprio mezzo di soccorso da mostrare nelle sue componenti ai cittadini presenti, e della Polizia Locale, con pattuglia auto e moto, a testimonianza dalla costante e importante presenza sul territorio.

Una mattinata di grande interesse durante la quale i cittadini, e in particolare i più piccoli, hanno potuto ammirare da vicino i mezzi e ascoltare spiegazioni e curiosità da parte del personale intervenuto.