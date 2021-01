Ancona, rissa fra rifugiati politici: due feriti non gravi

ANCONA – Attimi di paura questa notte in un appartamento in via Montebello per una rissa scoppiata tra due rifugiati politici. La lite si è accesa fra un sudanese di 26 anni e un iracheno di 23, entrambi ospitati nell’edificio. Alla base del diverbio che è sfociato in colluttazione ci sarebbero futili motivi, stando a quanto riferiscono i Carabinieri del Norm di Ancona intervenuti con due pattuglie per sedare la lite, dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti del quartiere.

I militari dell’Arma, guidati dal comandante Vittorio De Lisa, indagano sulla vicenda. I due uomini, armati di coltello e bastone di legno, si sono avventati l’uno contro l’altro, ma fortunatamente hanno riportato ferite guaribili in alcuni giorni e che non mettono in pericolo la vita di nessuno dei due.

Sul posto una ambulanza della Croce Gialla e l’automedica del 118. I feriti sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette. L’iracheno è già stato dimesso con prognosi di 7 giorni, l’altro (il sudanese) è ancora in ospedale per una serie di controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.