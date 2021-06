Ancona, rissa in centro: identificati quattro giovani tra i 20 e i 22 anni

L'episodio di violenza urbana era avvenuto nella notte di sabato 5 giugno, in piazza del Papa. Fondamentali per risalire alle identità le telecamere presenti sul posto

ANCONA- Rissa nella notte in piazza del Papa: identificate 4 persone anche grazie alle telecamere presenti sul posto. E così i poliziotti della Squadra Mobile, dopo gli episodi di violenza avvenuti sabato 5 giugno ad Ancona centro, hanno individuato 4 giovani di età compresa tra i 20 e 22 anni. I ragazzi sono ritenuti responsabili di aggressione aggravata, commessa in concorso ai danni di un gruppo di giovani coetanei che, quella sera, si trovava nel capoluogo dorico per festeggiare un addio al celibato.

Si tratta di giovani forestieri che, da varie città di Italia, avevano scelto il centro dorico come punto di incontro geograficamente conveniente per il gruppo di amici per festeggiare. Le aggressioni e le parole pesanti erano iniziati intorno alle 22 in piazza del Papa, proseguendo fino alla piazza antistante il teatro delle Muse.

Gli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Ancona, partendo dalle immagini di video sorveglianza presenti nella piazza, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto, individuando sia gli aggressori che le parti offese. I giovani infatti nel frattempo erano ritornati nelle proprie città di residenza.

In 48 ore la Squadra Mobile dorica ha chiuso il cerchio dell’episodio di violenza urbana, dando un’identità a tutti i responsabili.

Sono in corso le valutazioni del Questore di Ancona circa l’emissione di provvedimenti di natura amministrativa che comporteranno l’adozione di adeguate misure di prevenzione nei confronti dei responsabili.