Rischiano l’investimento, cani salvati dai poliziotti della Stradale

ANCONA – I poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Fabriano nel primo pomeriggio di ieri hanno tratto in salvo due cani che camminavano sul ciglio della Strada Statale 16 a Falconara Marittima. Le pattuglie stavano eseguendo un servizio di vigilanza stradale quando hanno notato i due animali, due Husky, che camminavano pericolosamente lungo la strada con il rischio di essere travolti dai mezzi in transito.

Immediatamente i poliziotti, con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Falconara Marittima sopraggiunta sul posto, hanno cercato di recuperare i due cani per evitare pericoli sia a loro che alla circolazione stradale, utilizzando l’equipaggiamento a disposizione come collare per metterli in sicurezza.

I due cani, smarriti e sofferenti, sono stati soccorsi dai poliziotti che hanno prestato loro le prime cure del caso, contattando l’Asur Area Vasta 2 per gli accertamenti di competenza. Gli animali, entrambi in possesso del microchip sono stati riconsegnati ai proprietari.