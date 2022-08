Ancona, rischia di annegare dopo un malore al Passetto: salvata da due sanitari di passaggio

La donna di 75 anni è riuscita a salvarsi aggrappandosi a una canoa che le è passata davanti. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita

ANCONA – Fa il bagno, si sente male e viene salvata: trasportata d’urgenza a Torrette, è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. È successo stamattina (21 agosto), intorno alle 11, alla spiaggia cittadina del Passetto, all’altezza dello stradello di via Panoramica, poco distante dalla Seggiola del Papa.

La barella fa lo slalom tra lettini, teli e pattini

La donna aveva deciso di trascorrere una spensierata giornata al mare e si era sistemata sul bagnasciuga insieme al marito. Ad un certo punto, però, viste le alte temperatura e la giornata di sole, lei ha deciso di tuffarsi in acqua in cerca di refrigerio.

Qualche istante dopo, però, avrebbe accusato un malore al largo. I testimoni riferiscono di averla vista annaspare, finché una canoa non le è passata davanti. È a quel punto che la signora si è aggrappata alla canoa, che, quindi, l’ha portata a riva.

A soccorrerla per primo è stato, per l’appunto, un signore in canoa, con un bambino a bordo. Una volta guadagnata la riva, l’anziana, di 75 anni, è stata adagiata sul cemento. Fortuna ha voluto che nei pressi delle grotte si trovasse un medico rianimatore (che presta servizio sull’eliambulanza) e un infermiere dell’Inrca. Qualcuno ha persino portato un ombrellone per farle avere un po’ d’ombra.

I sanitari in soccorso della 75enne fanno zigzag tra le barche davanti alle grotte e teli da mare

Immediata la chiamata al Nue 112, il Numero Unico d’Emergenza. Intanto, a prestare i primi soccorsi alla 75enne c’era anche il sanitario della guardia medica, in postazione fissa sul litorale. In una manciata di minuti, sul posto, è giunta un’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica del 118 per il trasporto d’urgenza al nosocomio regionale di Torrette.

Da quanto trapela, pare che l’anziana – residente a Milano – soffrisse già di problemi cardiaci. La signora sarebbe molto conosciuta nel quartiere Adriatico, dato che trascorre le vacanze estive nella casa dei genitori, al Passetto.