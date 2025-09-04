Ancona, ripartono i lavori della palestra di AudArchi

I lavori di completamento della palestra, all’interno del progetto di riqualificazione denominato “AUD_Archicittà”, sono ripresi e riguardano il quartiere Archi ad Ancona

ANCONA – Ripartiti i lavori per la palestra di AudArchi di Ancona. I lavori di completamento della palestra, ricompresa all’interno del progetto di riqualificazione denominato “AUD_Archicittà”, dopo la sospensione causata da un incidente mortale in cantiere avvenuto nel mese di luglio 2024, sono ripartiti lunedì primo settembre. Il cronoprogramma dei lavori prevede di completare la copertura entro il mese di ottobre 2025 e l’intero impianto sportivo entro marzo 2026.

Il progetto complessivo il cui impegno finanziario complessivo è pari a 2.660.000 euro, è stato finanziato per 1.660.00 euro con fondi ministeriali e per 1.000.000 mediante fondi propri di Erap Marche.

Si tratta di un sistema integrato di 5 interventi a carattere urbanistico–edilizio ed attivazione-implementazione di servizi, ubicati nel quartiere degli Archi di Ancona, diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione ambientale e del tessuto sociale, secondo principi di sostenibilità ambientale ed energetica.

Tra di essi il progetto ha previsto la realizzazione di un Social Lab, 8 alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica e, appunto, di una palestra realizzata con struttura portante in legno lamellare che potrà ospitare attività di basket e pallavolo prevedendo anche uno spazio attrezzato per attività sportive specifiche e vari tipi di ginnastica. La struttura rappresenterà un luogo di aggregazione in risposta alle esigenze dei residenti e degli alunni delle scuole del quartiere, ma potrà offrire anche spazi attrezzati per l’attività fisica di categorie di persone svantaggiate, fra cui gli utenti del Social Lab.

La struttura sportiva si sviluppa per 1100 mq.

Gli alloggi di Erp e il Social Lab invece sono già stati realizzati; per gli stessi è già stata perfezionata la pratica di agibilità e comunicata la disponibilità di assegnazione al Comune di Ancona.

«La ripartenza dei lavori della palestra dopo la conclusione di quelli degli alloggi è un’ottima notizia – dice Sergio Cinelli, presidente di Erap Marche – perché consente di fissare la conclusione di questo progetto così complesso e perché risponderà alle esigenze di un quartiere di Ancona che attende la conclusione dell’opera da tempo».

E conclude: «Nei prossimi giorni incontrerò anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti con il quale parlerò di questo e degli altri progetti che vedono il presidio di Ancona di Erap Marche impegnato».