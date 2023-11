Ancona, riparte Digi e Lode. Ecco l’iniziativa di Hera che unisce la sostenibilità ambientale alla digitalizzazione scolastica

ANCONA – Iniziativa con e per le scuole in direzione dello sviluppo sostenibile da parte del gruppo Hera: anche ad Ancona e provincia, infatti, arriva Digi e Lode, progetto dell’azienda di distribuzione di luce, gas, acqua e teleriscaldamento che ha l’obiettivo di abbinare i comportamenti virtuosi dei propri clienti alla promozione della digitalizzazione scolastica. Hera promuove l’ambiente e non è uno slogan: con questa iniziativa, infatti, già utilizzata in passato e riproposta per il nuovo anno scolastico, il gruppo con sede a Bologna ha già distribuito sul territorio marchigiano e abruzzese complessivamente 100mila euro suddivisi in quaranta scuole vincitrici delle diverse edizioni a partire dall’anno 2019-2020. Il meccanismo di distribuzione del premio è semplice: ogni volta che un cliente Hera attiva uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta positiva sull’ambiente, concorre a incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, dando così vita a una classifica da cui escono gli istituti vincitori. Basta attivare il servizio, i punti sono assegnati automaticamente da Hera. I servizi digitali che vanno in direzione della sostenibilità ambientale sono l’autolettura digitale, il fast check-up dei consumi, la domiciliazione bancaria, l’invio elettronico della bolletta, il download dell’app My Hera e l’iscrizione ai servizi online.

Francesca Pomes Gilberto Tinti

«Un progetto che va avanti da un po’ di tempo – spiega Francesca Pomes, responsabile vendite mass market centro-nord di Hera Comm –. Lo abbiamo implementato prima di tutto in zona storica di Hera con grande soddisfazione, ultimamente l’implementazione sta avvenendo anche nel mondo Marche e Abruzzo. Siamo ad Ancona per il lancio e il rinnovo di questo progetto che coniuga due esigenze. Sicuramente quella di avvicinare le scuole, chi le frequenta, i ragazzi delle elementari e delle medie, a dominare la digitalizzazione e non ad esserne schiavi. E dall’altra parte premia tutti quelli che sono i comportamenti efficienti che tutti i giorni raccomandiamo ai nostri clienti e implementiamo su quelli che sono i nostri prodotti, principalmente luce e gas, ma anche una serie di iniziative rispetto a prodotti ad altissimo efficientamento. Tra le altre cose, oltre a premiare le scuole, vorremmo raccontare anche dove hanno portato questi investimenti: ogni plesso scolastico decide in autonomia, in base alle proprie esigenze e a quelle del territorio, e in base anche alla presenza di alunni con delle particolarità può decidere di investire questa somma in qualcosa di specifico. Il fatto di condividerlo consentirebbe ad altre scuole di utilizzare e avere spunti per il futuro».

Digi e Lode, alunni alle prese con attività tecnologiche

«Digi e Lode è un progetto del gruppo Hera da diversi anni, ad Ancona lo rilanciamo e lo presentiamo per un nuovo impulso – aggiunge Gilberto Tinti, responsabile gestione controllate Marche e Abruzzo di Hera Comm –. Un progetto che coniuga due aspetti importanti, sostenibilità ambientale e digitalizzazione delle scuole, con una formula che sta funzionando bene e che permette ai nostri clienti di attivare dei servizi con un impatto ambientale ridotto, coniugandoli a un concorso che premia le scuole del territorio scelte dai clienti stessi. Queste scuole vengono premiate dai punteggi che creano i clienti con questi comportamenti efficienti e la scuola vincitrice a fine anno riceve un premio di 2500 euro da spendere in attrezzature digitali. Le famiglie aderiscono a dei comportamenti sostenibili accedendo al nostro sito o alla nostra app o rivolgendosi agli sportelli. Scelgono delle opzioni gratuite e una volta scelta l’opzione il sito www.digielode.gruppohera.it permette di selezionare la propria scuola. Un meccanismo automatico e molto semplice. A fine quadrimestre la scuola vincitrice viene premiata». Digi e Lode, rende noto Hera, contribuisce a cinque obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.