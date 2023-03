Ancona, rintracciato in albergo 31enne irregolare

ANCONA – Nel corso della notte, la Sala Operativa della Questura di Ancona inviava personale della Squadra Volante presso una struttura alberghiera in zona stazione ferroviaria, in quanto il sistema telematico del controllo delle persone alloggiate segnalava un cittadino pakistano di 31 anni, generalizzato, colpito da rintraccio in quanto incompatibile sul territorio Schengen.

Gli operanti, giunti in loco, prendevano contatti con personale dell’albergo e appuravano che la persona in questione era alloggiata in una stanza al primo piano.

Arrivati presso la stanza, gli agenti accertavano che all’interno vi erano due persone, il cittadino pakistano in questione e un amico sempre di nazionalità pakistana, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo colpito da rintraccio veniva accompagnato in Questura e sottoposto a foto-segnalamento presso il locale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.

Ultimati gli accertamenti del caso, veniva denunciato per la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di competenza