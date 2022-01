Rientro a scuola, nelle Marche tamponi gratuiti il 6 gennaio per studenti di elementari e medie

La campagna di screening straordinari promossa dalla Regione ha l'obiettivo di garantire agli studenti il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale. Ecco i punti sul territorio regionale dove si possono fare i tamponi

ANCONA – Tamponi gratuiti per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che abbiano sintomi Covid o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto con un positivo al virus. Lo annuncia la Regione Marche. Gli studenti potranno recarsi direttamente presso uno dei punti tampone, disposti ad hoc, senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening. Obiettivo garantire il rientro a scuola in sicurezza, dopo la pausa delle vacanze natalizie con l’incremento dei casi di infezioni.

«Abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening per i giovani studenti – ha spiegato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza dopo le Festività. Intendo per questo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per offrire alla popolazione marchigiana e ai giovani studenti questa opportunità e tutto il personale sanitario da quasi due anni in prima fila nella lotta alla pandemia».

I bambini ed i ragazzi potranno recarsi accompagnati da un adulto per sottoporsi al tampone antigenico di ultima generazione, gratuitamente.

Ecco i punti tampone sul territorio regionale

Area Vasta 1 a Fano (ex CODMA Via Tommaso Campanella1, ore 8-14), Pesaro (via Lombardia 7, ore 8,30 – 14), Urbino (Via Sasso 70, ore 8-14). Per l’Area Vasta 2 ad Ancona (PalaRossini, ore 8-20), Fabriano (Via Fornaci 108 – 8,30 – 13), Falconara (Pinacoteca Francescana, ore 14-20), Jesi (Zona Zipa – Via dell’Industria 9, ore 8,30 – 12,30), Osimo (PalaBaldinelli Via Striscioni 82, ore 8,30 – 15), Senigallia (Stadio Bianchelli Via Montenegro 21, ore 8-13. In Area Vasta 3 a Civitanova Marche (Via San Constatino, piazzale antistante il COVID hospital – ore 8,45 – 14), Matelica (Sede Protezione Civile – Località Cavalieri, ore 9-12) e Macerata (Piediripa, Via Domenico Annibali dietro al Punto Vaccinale Territoriale, ore 7,30 – 14). Per l’Area Vasta 4 al Fermo Forum (ore 8-14) mentre per l’Area Vasta 5 i punti sono individuati a Ascoli Piceno (Via degli Iris 1 di fronte al poliambulatorio distrettuale, ore 12-20) e a San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport – Viale dello sport, ore 14 – 20).

Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità

«Questa operazione è voluta dalla Giunta Regionale del presidente Acquaroli, da me e dall’Assessore Latini – ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – per garantire il riavvio in scurezza delle lezioni frontali. Verranno utilizzati tamponi antigenici di ultima generazione, che hanno la stessa affidabilità dei molecolari. Potranno accedere gli studenti che presentino sintomi o che abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi».

Giorgia Latini, assessora regionale alla Cultura

«Attraverso lo screening nelle scuole – ha aggiunto l’assessore all’istruzione, Giorgia Latini – l’installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata e, a breve, dei sanificatori dell’aria nelle aule, possiamo monitorare e contrastare la diffusione del virus ed evitare la didattica a distanza che ha già dimostrato i propri limiti per l’apprendimento e la crescita dei ragazzi. Lo screening è uno strumento che si aggiunge ai test nelle scuole sentinella e agli investimenti che abbiamo messo in campo per l’installazione di impianti di ventilazione e di sanificatori. 12 milioni di euro che hanno già raggiunto 1.500 aule e 24 mila studenti ma che certamente riguarderanno ancora molti altri istituti».