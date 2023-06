Ancona, rientrato a casa il marittimo disperso

Il 54enne anconetano era stato trovato ieri in mare dopo ore di ricerche dalla nave Cabrini della Marina Militare. Dopo essere rimasto in osservazione a Torrette è stato dimesso

ANCONA – È uscito dall’ospedale ed è tornato a casa il marittimo ritrovato vivo in mare ieri – 21 giugno – dopo che era risultato disperso dal peschereccio in cui era a bordo. A ritrovarlo è stata la nave Cabrini della Marina Militare in transito nell’area di ricerca.

A lanciare l’allarme ieri mattina erano stati i colleghi del 54enne anconetano che non lo avevano più trovato sull’imbarcazione. Unità aeronavali della Guardia Costiera di Ancona, una unità navale della Guardia di Finanza, lo hanno cercato per ore, insieme alla nave della Marina Militare, che lo ha poi individuato in mare grazie a una telecamera ad infrarossi.

L’uomo sarebbe caduto in mare accidentalmente, mentre il peschereccio Rosa dei Venti, partito dal porto di Ancona, si trovava a 40 miglia dalla costa. Dopo aver trascorso una notte in Obi, Osservazione breve intensiva, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, il 54enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Ieri, quando lo hanno trovato, il 54enne era provato per essere rimasto in acqua diverse ore, era leggermente disidratato ed in lieve stato di ipotermia, ma ad alcuni amici ha raccontato che per fortuna l’acqua era calda. Una brutta disavventura che poteva trasformarsi in tragedia, ma che fortunatamente si è conclusa bene e senza conseguenze particolari per il marittimo.