Ancona, si presenta per richiedere asilo ma è imputato in un processo per rapina in Lombardia: nei guai 37enne

ANCONA – Ieri pomeriggio (primo marzo) un cittadino somalo del 1985 si è presentato in Questura ad Ancona, in quanto richiedente asilo. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, con i colleghi della Divisione Anticrimine, nell’effettuare i controlli sul soggetto, incrociandoli con le banche dati nazionali, si sono accorti che aveva già quattro diversi alias.

Nell’analizzare in particolare uno dei nomi utilizzati dal cittadino extracomunitario, hanno riscontrato che era ricercato dall’Ufficio del gip di Como in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria, in qualità di imputato, in un processo per rapina, con aggressione, avvenuta nell’anno 2020 in quella provincia lombarda.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, si era reso irreperibile e contumace al processo che lo riguarda dinnanzi a quell’A.G.

I poliziotti della Divisione Anticrimine lo hanno identificato sottoponendolo alla misura giudiziaria presso la locale Questura, e gli hanno notificato anche tutti gli atti di interesse con l’ausilio di un mediatore culturale, al fine di consentirgli anche la partecipazione al procedimento penale che lo riguarda, secondo le norme del c.d. “Giusto Processo”.