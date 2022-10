Ancona, brutta sorpresa al Passetto: richiedenti asilo senza più coperte per il freddo

ANCONA – Brutta sorpresa per un gruppo di richiedenti asilo senza fissa dimora ai quali, dal loro dormitorio all’aperto, al Passetto, sarebbero venuti a mancare coperte e zaini. Lo rende noto l’Ambasciata dei diritti di Ancona alla quale il gruppo si è rivolto per denunciare l’accaduto.

L’Ambasciata dei Diritti spiega che si tratta delle «coperte per ripararsi dal freddo e zaini che contenevano documenti e beni personali». «Una privazione gravissima che va a sommarsi alla situazione già precaria di chi è costretto a vivere per strada» dice l’associazione per i diritti che torna a puntare il dito contro i ritardi nell’accoglienza.

«Come noi dell’Ambasciata dei Diritti abbiamo già denunciato più volte, le decine di richiedenti asilo hanno diritto per legge ad entrare immediatamente in una struttura di accoglienza e invece sono lasciati per strada per mesi».

L’associazione chiede «un ampliamento immediato delle strutture di accoglienza e che sia subito attivato e rafforzato il piano freddo».