Ancona, si ribalta con l’auto in galleria: 25enne miracolosamente illeso

ANCONA – Auto si ribalta in galleria, il conducente è miracolosamente illeso. L’incidente è avvenuto questa mattina 23 febbraio attorno alle 3. Un giovane di 25 anni stava percorrendo via Mattei in direzione di Torrette, quando, arrivato nei presso del Bar del Disco, ha perso il controllo del mezzo finendo contro una parete della galleria.

L’auto si è rovesciata, ma fortunatamente il giovane è rimasto illeso ed è riuscito a scendere da solo dall’auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasferito il 25enne in pronto soccorso all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ancona per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.