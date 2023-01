Ancona, riaprono le scuole De Amicis. Il Comune: «Mandateci le vostre foto storiche»

Così come organizzato per le Mercatini, l'Amministrazione vuole salutare l'apertura del nuovo plesso con una mostra fotografica storica. L'appello è rivolto a tutti i cittadini. Ecco come rispondere

ANCONA – Scuole De Amicis, ora è ufficiale: il plesso riaprirà a breve. La comunicazione arriva direttamente dall’Amministrazione comunale, dopo i lavori che hanno interessato il plesso scolastico di corso Amendola. Qui, è stato necessario un complesso e impegnativo intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

In quella scuola dove sono cresciute generazioni di anconetani, si tornerà sui banchi quanto prima. E mentre procedono a ritmo serrato i lavori per la conclusione della ristrutturazione, il 2 e il 3 gennaio è in corso la consegna e la sistemazione dei nuovi arredi e la pulizia dei locali.

Gli interni del plesso ristrutturato La facciata che dà su corso Amendola

La primaria De Amicis si prepara così ad accogliere nuovamente gli studenti che per mesi erano stati dislocati in altri edifici scolastici cittadini. E se il cantiere volge al termine, il Comune, intanto, lancia un appello per organizzare una raccolta di foto storiche dell’istituto elementare.

E così come è stato fatto per le scuole Mercatini, l’assessorato dorico alle politiche educative – al cui vertice c’è Tiziana Borini – ha lanciato l’iniziativa ˈMi ricordo le De Amicis…ˈ. L’invito è rivolto a tutti gli anconetani che hanno frequentato nel corso degli anni questo istituto.

L’idea che parte dall’Amministrazione è semplice ed è quella di consegnare una foto (che poi verrà restituita) «all’Ufficio servizi scolastici ed educativi per l’approntamento di una mostra storica sulla scuola in vista della prossima riapertura».

Il cantiere, che interessa una parte di corso Amendola e una fetta di via Cesare Battisti era iniziato poco più di un anno fa e aveva comportato la dislocazione delle classi delle De Amicis in svariati altri plessi scolastici anconetani.

Per informazioni o per rispondere all’appello, rivolgersi a Leonardo Boldrini, del Comune di Ancona: leonardo.borini@comune.ancona.it (o allo 0712225009).