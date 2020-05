La Giunta ha dato il via libera alle linee guida che permetteranno alle imprese di ripartire già dal 18 maggio. Una data per la quale secondo il presidente regionale c'è concordia con il Governo

ANCONA – È via libera dalla Regione Marche ai protocolli per il turismo (balneari campeggi e strutture ricettive), parrucchierie ed estetiste, bar, ristoranti e mercati, ma anche dei servizi sociali inclusi i centri estivi per i bambini, «per la ripresa di diverse attività» a partire già dal 18 maggio. Una ripartenza anticipata rispetto a quanto aveva annunciato il premier Giuseppe Conte che aveva deciso per il 1 giugno.

L’annuncio è stato dato questa mattina 11 maggio, nel corso della videoconferenza tenutasi in Regione alla quale hanno preso parte il presidente regionale Luca Ceriscioli, l’assessore al Turismo Moreno Pieroni, l’assessora alle attività produttive Manuela Bora, e il presidente Anci Maurizio Mangialardi. Sulla riapertura Ceriscioli ha spiegato che «c’è concordia con il Governo» e che nel pomeriggio parteciperà all’incontro previsto con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia.

I protocolli, che hanno avuto il disco verde nel corso della Giunta regionale che si è tenuta in mattinata, qualificano le Marche come la prima Regione in Italia ad adottare linee guida, anticipando quelle nazionali, come ha evidenziato l’assessore regionale Pieroni.

Annuncia Ceriscioli che «I nostri protocolli sono stati già trasmessi all’Inail, che per conto del Governo dovrà fissare le linee guida per le riaperture» ha dichiarato il presidente regionale. Nei prossimi giorni partirà una campagna informativa sulle misure, ma intanto verranno messi a disposizione delle associazioni che dovranno apporre depliant con le misure previste nelle loro attività. L’auspicio di Ceriscioli è quello che anche Emilia Romagna e Abruzzo adottino le stesse misure, così da avere uniformità nei territori vicini.

Le linee guida varate dalla Regione riguardano le strutture ricettive turistiche (alberghi, villaggi, campeggi), i balneari e le spiagge libere, oltre alle attività produttive (bar, ristoranti, mercati, parrucchierie, estetiste). Sul fronte degli spettacoli estivi la Regione lavorerà nei prossimi giorni per mettere a punto un protocollo.

Le linee guida, frutto del lavoro sinergico fra Regione e Anci, sono state messe a punto dopo una ampia concertazione con le associazioni di categoria come hanno evidenziato gli assessori Bora e Pieroni. «Un percorso qualificante e senza alcuna improvvisazione – ha detto Ceriscioli -, attraverso il quale seguiamo la riapertura nelle condizioni di sicurezza».

Protagonisti del controllo sul rispetto delle misure previste dalle linee guida, saranno i Comuni come ha spiegato Ceriscioli, nel sottolineare che la Regione è al lavoro anche per la riapertura per i servizi sociali, «attesi delle famiglie che riprendono l’attività e il lavoro, collegati in parallelo all’apertura dell’attività economica».

Il presidente regionale Luca Ceriscioli mentre sigla un’ordinanza

«È stata una nostra scelta quella di supportare le imprese marchigiane con indicazioni precise, costruendo per loro una road map da qui fino al 18 – ha evidenziato Ceriscioli -. In questo modo, abbiamo messo le aziende nelle migliori condizioni per accompagnarle nella fase di ripartenza».

Ceriscioli poi ha posto l’accento sull’importanza di rispettare le misure di sicurezza, appellandosi al «grande senso di responsabilità per vivere in modo corretto questa possibilità di riapertura. Le Marche hanno le carte in regola come dato epidemiologico, che è il migliore in Italia» ha detto il presidente, spiegando che «se si dovesse riaccendere il dato pandemico, saremo costretti a tornare indietro».

Soddisfatto il presidente Anci Maurizio Mangialardi ha spiegato che i protocolli sono stati «calibrati sulle necessità del territorio», sottolineando che l’auspicio è quello che sia «un lavoro propedeutico all’azione del Governo».

(Servizio in aggiornamento)