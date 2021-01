L’Ancona Respect compie 20 anni, svelata anche la maglietta celebrativa

ANCONA- Un compleanno vissuto in un contesto particolare ma sempre magico per quello che trasmette. L’Ancona Respect compie vent’anni celebrando con grandissimo orgoglio il suo ventennale 2001-2021 tra militanza sul campo e attività nel sociale. La società anconetana, prevalentemente a carattere femminile (pioniera del calcio in rosa in città con la prima squadra che milita in Eccellenza), ha ripreso da settimane la sua attività al Dorico nel rispetto dei distanziamenti e dei protocolli sanitari. La speranza è una sola, quella di tornare all’effettiva normalità.

La maglia celebrativa per i vent’anni dell’Ancona Respect

Per l’occasione il club della presidentessa Silvana Pazzagli e del totem Alessio Abram ha realizzato anche una maglietta celebrativa che è stata battezzata nel corso dell’allenamento della formazione Under 15 (in foto di copertina). Questo il commento della società: «Un traguardo per nulla scontato, che ci nutre d’orgoglio e ci entusiasma. Il tutto dopo aver passato un anno come questo, che come tutti, ha messo economicamente a dura prova anche noi».

Sarà possibile acquistare la maglietta (anche di colore viola) al costo di 50 euro (20 euro saranno devoluti all’autofinanziamento della società per le numerose attività che svolge in ambito sociale). Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale del club.