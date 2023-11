Ancona, rendez-vous al PalaBrasili per le Marche della boxe

ANCONA – Boxe di tutte le Marche domenica 3 dicembre al PalaBrasili di Collemarino di Ancona: tutte le categorie del pugilato dilettanti, con atleti marchigiani e delle regioni limitrofe, si sono date infatti appuntamento nell’impianto dorico per domenica 3 dicembre. L’appuntamento è per le 16 e sarà organizzato dalla Pugilistica Dorica 2006, con ingresso gratuito. Sono in programma tredici combattimenti di varie categorie: school, boy, junior, youth, elite. Parteciperanno le società Cluana boxe Civitanova Marche, Porto San Giorgio boxe, Nike Fermo, Academy boxing team Loreto, Pugilistica Jesina, Accademia Pugilistica Senigallia, Pugilistica Di Giacomo Abruzzo e Upa Ancona.

«Eventi come questo – afferma l’assessore allo sport Giovanni Zinni – sono una ricchezza per lo sport dorico. Il confronto, la conoscenza e lo scambio di esperienze sono tra i valori sportivi più importanti e l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato allo sport, appoggia e promuove tutti i momenti in cui i cittadini-sportivi possono diventare alfieri e portavoce della nostra città. Per questo ringraziamo i responsabili della Pugilistica dorica, che con entusiasmo e professionalità hanno dato vita a questo evento». «Ancora una volta – aggiunge l’assessore agli Impianti sportivi e al turismo Daniele Berardinelli – un nostro palazzetto diventa luogo di incontro per tanti atleti e per le loro famiglie, la maggior parte provenienti da fuori Ancona. Ognuno di questi incontri, oltre all’indubbia valenza sportiva, è un piccolo o grande volano per far conoscere Ancona, con il valore aggiunto dell’ospitalità generosa ed entusiasta delle società sportive che animano questi eventi».

La Pugilistica Dorica, società organizzatrice, promuove corsi per giovanissimi (dai cinque anni ai dodici anni), per giovani (dai dodici anni ai quindici anni), amatori, pugilato femminile, e pugili dilettanti agonisti. La Dorica conduce anche attività di boxe therapy, sostenuta dall’associazione Marco Vive onlus, rivolta a persone con problematiche sociali e a persone disabili. E’ utilizzata come forma di riabilitazione fisica e psicologica, oltre che di integrazione sociale. Il pugile Leonardo Gioacchini nel mese di settembre si è classificato terzo ai campionati giovanili nazionali italiani under 21. La dirigenza si avvale di tecnici di grande esperienza: non solo Adelchi Tonucci, punto di riferimento del pugilato marchigiano, ma anche Stefano Caporelli e Alessandro Giorgetti.