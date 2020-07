Elezioni Regionali, ufficializzate le candidature del Pd

ANCONA – Sono state ufficializzate le candidature del Pd per le elezioni regionali del 20-21 settembre. Il via libera è arrivato dall’assemblea regionale dei dem che si è tenuta ieri sera a Chiaravalle dopo che mercoledì scorso era saltato tutto per mancanza del numero legale. Il voto intorno alla mezzanotte e mezza dopo che la discussione è andata avanti per qualche ora per definire alcune questioni.

In primis gli ultimi nomi in lista nel Maceratese, dove sul piatto della bilancia c’erano il sindaco di Macerata Romano Carancini e il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena e poi la doppia candidatura nella lista dell’Anconetano dove a scendere in campo sono sia Sturani che la Giangiacomi, mentre il regolamento dei dem prevede che non possano esserci due candidati della stessa città se questa supera i 15 mila abitanti.

Alla fine però la soluzione è arrivata grazie alla deroga al regolamento e quindi in corsa per la provincia di Ancona ci sono sia Sturani che la Giangiacomi. Per quanto riguarda la lista di Macerata invece è stato confermato Romano Carancini. L’assemblea si è conclusa poco prima dell’una di notte.

I nomi

Ancona: Antonio Mastrovincenzo, Manuela Bora, Emanuele Lodolini, Fabio Sturani, Mirella Giangiacomi, Manuela Carloni, Mauro Pellegrini, Michela Bellomaria e Giorgio Fabri.

Macerata: Francesco Micucci, Roberta Pennacchioni, Loredana Riccio, Giovanna Salvucci, Romano Carancini e Sauro Scaficchia.

Ascoli: Anna Casini, Paolo D’Erasmo, Augusto Curti e Sara Calisti

Fermo: Fabrizio Cesetti, Francesco Giacinti, Annalinda Pasquali e

Maria Teresa Illuminati.

Pesaro Urbino: Andrea Biancani, Renato Claudio Minardi, Monica Scaramucci, Margherita Pedinelli, Stefano Ridolfi, Daniele Tagliolini e

Micaela Vitri.