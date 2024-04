ANCONA – Tutto pronto in casa del Club AutoMoto Storiche di Ancona per quello che riguarda il Raid dell’Adriatico un evento riservato ad auto storiche organizzato in collaborazione con altri due club: il Dorino Serafini di Pesaro e il Club Motori d’epoca di Senigallia.

A partire alla volta dell’Albania e della Grecia saranno una trentina di auto tra cui delle Ferrari, delle Alfa Romeo compreso un modello del 1954, Mercedes, Porsche e una Gran Luce Fiat 1900. Un raid che vedrà gli equipaggi proveniente anche dall’Umbria e dalla Romagna toccare alcune città tra cui Girocastro in Albania dove è previsto il salute del vicesindaco mentre a Corfù oltre al primo cittadino ci sarà il console Italiano.

Partenza del Raid prevista per lunedì 22 aprile come conferma Franco Casamassima, presidente del Club AutoMoto Storiche di Ancona. «Organizzare questo evento non è stata una cosa semplice ma grazie all’aiuto di tante componenti siamo riusciti a risolvere tanti problemi. Si parte lunedì 22 aprile dal Porto di Ancona con l’imbarco previsto per le ore 16 proprio di fronte alla Fontana dei due Soli, mentre, l’arrivo a Durazzo è previsto per le ore 11 di martedì 23 – spiega Casamassima – Nel primo pomeriggio proseguiremo attraverso la spettacolare strada costiera che da Valona attraversa il Parco Nazionale del Monte Llogara. Prevista anche la visita della città di Butrinto e Argirocastro per poi raggiungere Saranda dove si terrà uno spettacolo folkloristico a cura del Comune. Incontro poi con le autorità locali».

Terminate le escursione in Albania il Raid dell’Adriatico si sposterà in Grecia. «Il trasferimento è previsto per la giornata di giovedì 25 aprile con la partenza verso Igoumenitsa per poi raggiungere Lefkimmic, alla laguna di Chalikiopoulos, la storica zona di Kanoni fino al Monastero di Paleokastritsa. Sabato 27 saremo a Corfù dove è previsto l’incontro con le autorità locali», conclude. Il rientro degli equipaggi al porto di Ancona è previsto per la giornata di domenica 28 verso le 17.