Raggiunto dai soccorsi il bambino di sei anni scivolato a Pian dell’Elmo: è in buone condizioni

Le ricerche avevano preso avvio poco dopo le 14:45 quando i genitori avevano lanciato l'allarme. La famiglia si trovava nella zona per una escursione

ANCONA – È stato individuato e raggiunto dalle squadre di soccorso il bambino di sei anni che era scomparso dalla vista dei genitori dopo essere scivolato all’uscita della Grotta di San Francesco a Pian dell’Elmo, nella riserva del Monte San Vicino. Il piccolo è stato trovato e recuperato dopo circa tre ore di ricerche serrate per cercare di raggiungere il piccolo prima del tramonto, dai tecnici del soccorso alpino e speleologico delle Marche e dai vigili del fuoco.

Da quanto si apprende il bambino sarebbe in buone condizioni di salute, lievemente ipotermico. Sul posto, oltre al soccorso alpino e speleologico delle Marche, che si è mobilitato fin da subito (14:45) per le ricerche, ci sono anche i vigili del fuoco, i cinofili e il 118.

Il momento del recupero del bambino a bordo di Icaro 02 a Pian dell’Elmo

Icaro 02, alzatosi in volo dalla base di Fabriano, ha trasferito il bambino all’ospedale Salesi di Ancona per accertamenti. Le squadre di ricerca hanno prima battuto a tappeto la zona, anche con l’ausilio dell’elisoccorso Icaro 02 con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas (corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). Il bambino era in escursione con la famiglia.