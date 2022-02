ANCONA – Un ciuffo di capelli staccato, mostrato per vantarsi sui social e con una amica che la incitava “me sa che la devi rimenà”. Così due ragazzine si sono vantate di un pestaggio andato in scena sabato pomeriggio (5 febbraio) in piazza Pertini.

C’erano ancora le giostre e invece di divertirsi al luna park due minorenni hanno pensato bene di picchiarsi. Una avrebbe avuto la peggio, una ciocca di capelli neri strappata via dalle mani di un’altra. Per rendere tutto più “fico” l’amica della picchiatrice ha fatto una storia Instagram postando la conversazione via chat dove si vantavano di quanto era avvenuto annunciando un secondo pestaggio. Sì perché l’altra ragazza coinvolta non avrebbe pianto abbastanza. “Eh ma lei sta a dí che io ho pianto”, ha scritto la picchiatrice, “più lei purché l’hai buttata giù”, le risponde l’altra. Dalla conversazione emerge come anche l’altra l’avrebbe date. A dividere le due ragazzine sono stati degli amici maschi perché la situazione si stava facendo seria.

La chat postata nella storia Instagram

Al momento non risultano denunce alle forze dell’ordine ma non è escluso che i familiari della ragazzina a cui sono stati strappati i capelli non decidano di rivolgersi a polizia o carabinieri. Già a metà gennaio c’era stata una zuffa tra due 17enni in corso Mazzini per motivi di gelosia per un ragazzo. In quel caso la mamma della picchiata ha sporto denuncia.

I fatti di sabato sono avvenuti a meno due giorni dalla giornata nazionale contro il bullismo che si celebra oggi. Per arginare questo fenomeno il Moige, movimento italiano genitori, insieme a Patrizia Guerra, una mamma di Ancona il cui figlio è stato vittima tre volte di bulli, saranno in piazza Roma oggi con una unità mobile dove interverranno psicologi per accogliere famiglie e ragazzini. L’incontro è aperto a tutti, dalle 14 alle 18.