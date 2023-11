Ancona, ragazzina precipita dal balcone di casa. Aperto un fascicolo in Procura

ANCONA – Minorenne precipita dal balcone di casa, la Procura della Repubblica del tribunale di Ancona apre un fascicolo. L’episodio si era verificato qualche giorno fa, attorno alle 18.30, nella zona Piano.

Al centro della vicenda, una minorenne e precisamente una ragazzina di 15 anni di origini straniere. Come avevamo anticipato (clicca qui), la ragazza pare si trovasse in compagnia della madre e della sorella poco prima del fatto.

Poi, un volo di circa 12 metri dal balcone di casa l’avrebbe portata su un letto di ospedale, a lottare tra la vita e la morte. Tre giorni fa, erano intervenute sia le volanti della polizia sia i sanitari della Croce rossa.

LEGGI PURE: Ancona, cade dal terzo piano di un’abitazione: 15enne gravissima

La dinamica, fino ad allora poco chiara, ha costretto i magistrati dorici ad aprire un fascicolo. A coordinare le indagini, è il pm Andrea Laurino. Sembrerebbe che la famiglia avesse manifestato la volontà di rientrare al proprio Paese, il Bangladesh, ma non si sa se questa intenzione possa aver scatenato il gesto.

Gli inquirenti non tralasciano nessuna pista investigativa sul movente del gesto. La 15enne era stata ritrovata a terra, in un lago di sangue, da un passante. Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. La ragazzina, da subito apparsa in gravissime condizioni, era stata trasportata a sirene spiegate a Torrette, in codice rosso. Ad attutire l’impatto col suolo, solo dei fili di uno stendi panni del piano di sotto.