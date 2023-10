Ancona, ragazzina bisognosa di cure urgenti: la polizia scorta l’auto dei genitori a sirene spiegate

I poliziotti stavano svolgendo un servizio in via Martiri della Resistenza, quando un uomo si è avvicinato chiedendo aiuto per la figlia che era in auto, ma il mezzo era bloccato nel traffico

ANCONA – Corsa a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona. Una volante della Questura di Ancona ha scortato un’auto con a bordo una ragazzina bisognosa di cure urgenti. I poliziotti stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in via Martiri della Resistenza, quando un uomo si è avvicinato loro chiedendo aiuto per la figlia in auto, bisognosa di cure sanitarie urgenti.

Il mezzo era infatti bloccato nel traffico, nell’orario in cui escono gli studenti di diversi istituti superiori. Il padre della ragazzina cercava disperatamente di raggiungere il pronto soccorso del Salesi di Ancona. Notata la pattuglia l’uomo ha chiesto aiuto e i poliziotti hanno scortato l’auto a sirene spiegate, riuscendo, non senza fatica, a crearsi un varco nel traffico per raggiungere l’ospedale.

Solo grazie all’intervento della volante la giovane è riuscita ad arrivare in tempo al Salesi, evitando che potesse accadere il peggio.