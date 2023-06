Ancona, ragazza investita e coppia caduta dallo scooter: raffica di soccorsi

In via Sparapani nel capoluogo marchigiano una coppia è caduta dallo scooter ed è stata portata in ospedale. Invece in via Madonnetta è stata investita una 16enne trasferita al pronto soccorso

ANCONA – Raffica di interventi della Croce Gialla di Ancona. Una coppia di coniugi è caduta mentre era in sella allo scooter in via Sparapani, nel capoluogo marchigiano. Da quanto si apprende il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo dello scooter in curva, rovinando a terra. La coppia è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette per il politrauma riportato nella caduta.

In via Madonnetta, invece, è stata investita da un’auto in transito una ragazzina 16enne. La giovane immediatamente soccorso è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per il politrauma riportato nell’investimento. Da quanto si apprende però la 16enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona.

Al Passetto, nei pressi dell’ascensore, i soccorritori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti per un vent’enne che era insieme ad una minorenne. I due, secondo quanto hanno riferito, sarebbero stati aggrediti in spiaggia perché stavano ascoltando musica a volume alto. I giovani hanno però rifiutato il trasporto in ospedale. Sulla vicenda stanno conducendo approfondimenti i carabinieri di Ancona.