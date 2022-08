Raffica di soccorsi ai piedi del Conero, canoiste salvate alle grotte dei lavi a Sirolo

Gli operatori Opsa della Croce Rossa, hanno soccorso tre turiste e un 60enne del posto. Gli interventi, attivati dalla Guardia Costiera, sono stati condotti in coordinamento e collaborazione con i guardaspiaggia e il 118

NUMANA – Raffica di soccorsi nella giornata di oggi tra Numana e Sirolo. La squadra Opsa della Croce Rossa di Ancona (Operatori polivalenti di salvataggio) questa mattina ha soccorso nei pressi delle grotte dei lavi a Sirolo, due canoiste, di 24 e 26 anni di Bologna, che a causa dell’intensificarsi del vento, non riuscivano a rientrare a riva. L’idroambulanza della Cri dopo averle recuperate, le ha accompagnate al porto di Numana.

Attorno alle 15 di oggi invece i soccorritori sono stati impegnati in un intervento di soccorso ad una donna di 58anni del bresciano, caduta mentre percorreva il tratto finale che conduce alla spiaggia dello stabilimento “da Silvio” a Sirolo. La donna, che nella caduta si è procurata un trauma alla caviglia, dopo essere stata immobilizzata dai soccorritori della Cri, è stata trasportata via mare presso l’infermeria del porto di Numana, dove ad attenderla c’era una ambulanza territoriale che l’ha trasferita all’ospedale di Torrette. Un intervento attivato dalla Guardia Costiera, e condotto in coordinamento e collaborazione con i guardaspiaggia e il 118.

Nel pomeriggio, attorno alle 18, è stato soccorso un 60enne del posto che a causa della rottura improvvisa dell’albero del surf, non riusciva a rientrare a riva. Il personale Cri ha eseguito il recupero tecnico, coordinati dalla Guardia Costiera di Numana.