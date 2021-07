ANCONA – Attimi di paura questa mattina – 22 luglio – in una parruchieria ad Ancona, in piazzale Europa, dove un uomo 35enne ha accusato un malore, probabilmente legato al caldo. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha provveduto a trasferire l’uomo al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità.

Questa mattina una ambulanza della Croce Gialla di Ancona è intervenuta per un altro malore legato al caldo questa volta per soccorrere un uomo anziano che si trovava all’interno del bar Manfrini in via Flaminia, a Torrette. L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Croce Gialla Ancona

Nella mattinata odierna i soccorritori della Croce Gialla sono stati impegnati anche in un altro intervento che si è svolto insieme ai vigili del fuoco di Ancona, nel quartiere Grazie. Un anziano di 87 anni, è rimasto accasciato a terra nel bagno della sua abitazione dalla notte scorsa.

La nipote dell’uomo, allarmata dal fatto che il nonno non le rispondeva al telefono, ha allertato i soccorsi. Sul posto si è recata una squadra delle fiamme rosse con l’autoscala, che dopo essere entrata nell’appartamento, si è trovata davanti all’uomo disteso a terra nel bagno.

L’anziano, rimasto sempre cosciente, ha riferito ai soccorritori della Croce Gialla di Ancona, accorsi sul posto, di non avere avuto la forza di ritornare nella sua camera. L’uomo è stato trattato sul posto, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Nel tardo pomeriggio di ieri invece un ragazzo etiope di 18 anni ha accusato un malore, con tutta probabilità anche in questo caso riconducibile al caldo, mentre si trovava sulla spiaggia Sassi Neri, a Sirolo. La Guardia Costiera, ricevuta la segnalazione ha allertato gli operatori specializzati della squadra Opsa delle Croce Rossa di Ancona che con l’idroambulanza si è recata sulla spiaggia per soccorrere il ragazzo.

Il 18enne è stato trasferito al porto di Numana, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza che lo ha trasportato al Pronto Soccorso di Torrette con un codice di media gravità.