Ancona, raffica di liti: interviene la polizia per riportare la calma. Denunciato un 56enne slovacco

Una lite è avvenuta in un B&B, dove un cliente è passato alle vie di fatto con il proprietario della struttura che lo ha denunciato. Un'altra lite agli Archi, dove un 19enne bengalese è finito in ospedale ed una al Paino tra due pakistani

ANCONA – Raffica di liti nella giornata di ieri ad Ancona, dove sono dovuti intervenire gli agenti delle Volanti per riportare la calma. Un cittadino slovacco di 56 anni sarà denunciato per lesioni. Nel corso della mattinata di ieri personale della Squadra Volante della Questura di Ancona è intervenuto presso un Bed & Breakfast del centro dove era stata segnalata una lite, passata alle vie di fatto, tra il proprietario della struttura e un cliente.

Una volta sul posto gli agenti hanno preso contatti con il cittadino slovacco di 56 anni, che ha riferito loro di aver litigato con il proprietario del B&B perché quest’ultimo avrebbe annullato la prenotazione fatta online senza nessun motivo.

Il proprietario della struttura, un italiano di 65 anni, ha raccontato ai poliziotti che il cliente aveva prenotato la stanza online e che da regolamento aveva diritto alla colazione ma non a usufruire della cucina, che lo slovacco pretendeva comunque di usare e aveva sporcato. Per questo il proprietario aveva chiesto l’annullamento della prenotazione.

Riportata la calma, il cliente ha recuperato i suoi effetti personali e si è allontanato, riconsegnando le chiavi della stanza. Il gestore della struttura è ricorso alle cure mediche ed ha sporto querela per le lesioni subite con prognosi di 7 giorni.

Nel corso della tarda serata di ieri le Volanti sono intervenute per altre due liti. Una in zona Archi, dove un cittadino bengalese di 19 anni, ha raccontato di essere stato aggredito da un connazionale, allontanatosi prima dell’arrivo della Polizia.

L’altro intervento per lite in un appartamento in zona Piano, dove due cittadini pakistani conviventi hanno litigato per futili motivi. I sanitari del 118 provvedevano a prestare le cure del caso, trasportando uno dei due in ospedale per accertamenti.