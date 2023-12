Ancona, raffica di interventi della Croce Gialla per malori

Tre le donne soccorse, una delle quali a seguito di una presunta aggressione. Malore di un uomo in un hotel. Tutti sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso

ANCONA – Raffica di interventi dei soccorritori della Croce Gialla di Ancona nella notte. Nel capoluogo marchigiano, in via Giordano Bruno, di fronte a Largo Sarnano, nei pressi del distributore, il personale è intervenuto per una donna di circa 65 anni di origini siriane, senza fissa dimora. Da quanto si apprende la donna è stata trovata a terra e visto il suo stato debilitato è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti.

Un’altra donna è stata soccorsa alla Stazione Ferroviaria di Ancona. Si tratta di una 64enne che ha accusato un malore mentre era a bordo di un treno. Il personale delle Ferrovie ha allertato immediatamente i soccorsi e all’arrivo del convoglio ad Ancona, al binario erano già pronti i soccorritori della Croce Gialla che hanno trasferito la donna in ospedale a Torrette.

Alle 5,30 della mattina intervento in un hotel nei pressi della Stazione Ferroviaria: un uomo di circa 50 anni ha accusato un malore. Da quanto si apprende sarebbe stato trovato privo di sensi sul pavimento della struttura dal personale dell’albergo. I soccorritori lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.

In piazzale Europa un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona è intervenuta a seguito di un diverbio che avrebbe coinvolto una coppia di stranieri e che sarenbbe sfociato in una presunta aggressione. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce Gialla anche le Volanti della Questura di Ancona. Una donna è stata portata in ospedale.