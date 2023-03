Ancona, raffica di interventi della Croce Gialla

ANCONA – Una donna è finita in ospedale dopo essere stata investita ad Ancona, davanti al comando della Polizia Locale, nel quartiere Palombare di Ancona. Si tratta di una 62enne che nella tarda mattinata di oggi è stata centrata dal mezzo.

La donna è stata soccorsa da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Locale di Ancona.

Il luogo dell’investimento ad Ancona

Nel tardo pomeriggio la Croce Gialla è intervenuta in Piazzale Europa per soccorrere un bambino di circa un anno e mezzo, caduto a terra dopo che il passeggino sul quale si trovava si è rovesciato.

Il piccolo era appena sceso con la mamma da un bus, quando è caduto ed ha battuto la testa sull’asfalto. Sul posto anche l’automedica. Il bambino è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona.

L’intervento della Croce Gialla per soccorrere il bambino

Intorno alle 17 i soccorritori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti in Piazza Ugo Bassi dove il titolare di un negozio sarebbe stato aggredito da uno straniero di 27 anni.

L’uomo, secondo alcune indiscrezioni sarebbe entrato nell’attività con i mano un sampietrino con il quale avrebbe colpito in testa ilo titolare del negozio. Non sono note le ragioni del gesto. Sul posto i poliziotti della Questura di Ancona. La vittima è stata trasferita al pronto soccorso a Torrette per accertamenti, ma non sembra grave.