ANCONA – Sono 187 le persone identificate e 64 i veicoli controllati nel corso dei servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa nel capoluogo, su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla zona Piano San Lazzaro.

Nel corso della settimana, che ha visto il ritorno in Piazza Cavour della Fiera di San Ciriaco, la Questura dorica ha organizzato numerosi servizi, con l’impiego di personale delle Volanti, di pattuglie appiedate della Questura e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” di Perugia. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno elevato 3 contravvenzioni per violazione al codice della strada, procedendo al sequestro amministrativo di un veicolo e al ritiro della carta di circolazione.

Gli agenti hanno contestato una violazione amministrativa ad un giovane che deteneva, per uso personale, modiche quantità di hashish. Numerosi poi i controlli disposti per la verifica dell’osservanza dell’ordinanza sindacale relativa al contrasto dell’abuso delle sostanze alcoliche: un cittadino straniero è stato sorpreso a consumare alcolici in Piazza Ugo Bassi, non seduto al tavolo, e per questo sanzionato.

Inoltre i poliziotti delle Volanti hanno rintracciato e riaffidato alle cure dei familiari, una giovane donna, affetta di problematiche di natura psicologica che si era allontanata dalla sua abitazione. Rintracciata anche un’altra donna di origine romena, protagonista di numerosi interventi, alla quale sono stati notificati provvedimenti relativi a convocazioni giudiziarie nonché ad un ordine di carcerazione, attualmente sospeso.