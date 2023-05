ANCONA – «Nonostante il presidente Acquaroli e il suo Assessore Baldelli provino a rassicurare sulla fattibilità del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, resta l’occasione persa del Pnrr». Lo sostiene la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi la quale annuncia un sit-in di protesta che si terrà venerdì 5 maggio alle 12 alla Stazione ferroviaria di Fabriano e che vedrà la presenza di esponenti del Partito Democratico di Marche e Umbria, insieme alle sigle sindacali e ai sindaci del comprensorio.

Una opera importante per la dem. «L’infondato ottimismo di Acquaroli è stato svelato dalle recenti dichiarazioni del sottosegretario Rixi, del suo stesso partito – osserva la segretaria regionale del Pd -. L’esponente del governo Meloni ha definito l’opera troppo complessa ed i tempi troppo stretti e, quindi, ha di fatto cassato le velleità della giunta regionale».

Secondo Bomprezzi «cercheranno di trovare fondi altrove ma sacrificando necessariamente altri interventi, altre risorse, altri soldi pubblici che potevano essere utilizzati per altre infrastrutture, ferroviarie o anche digitali, in altre zone dell’entroterra». «Il raddoppio della Orte-Falconara è un’opera fondamentale per le comunità dell’entroterra e non solo. Vogliamo sapere con certezza lo stato delle cose e se si vuol rinunciare a questo intervento strategico per entrambe le regioni».